澳洲股市：扳回跌幅收高，守住重要支撑位

路透悉尼10月21日 - 澳洲股市周三扳回稍早跌幅，小涨0.2%作收，此前空方力道未能打压大盘有效跌破重要支撑位。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高12.72点至5,248.30点，这是大盘过去一周来第三次试图向下测试5,200点。

盘中稍早银行类股均下跌，但澳新银行(澳盛银行/ANZ) 终场上涨0.6%，澳洲联邦银行(CBA) 涨0.1%。澳洲国民银行 和西太平洋银行(Westpac Bank) 仍跌。

矿业股延续稍早涨势，Fortescue Metals Group 劲扬6%，力拓 和必和必拓 分别涨约1%。(完)