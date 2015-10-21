澳洲股市：扳回跌幅收高，守住重要支撑位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月21日 - 澳洲股市周三扳回稍早跌幅，小涨0.2%作收，此前空方力道未能打压大盘有效跌破重要支撑位。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收高12.72点至5,248.30点，这是大盘过去一周来第三次试图向下测试5,200点。
盘中稍早银行类股均下跌，但澳新银行(澳盛银行/ANZ) 终场上涨0.6%，澳洲联邦银行(CBA) 涨0.1%。澳洲国民银行 和西太平洋银行(Westpac Bank) 仍跌。
矿业股延续稍早涨势，Fortescue Metals Group 劲扬6%，力拓 和必和必拓 分别涨约1%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”