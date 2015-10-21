日本债市：小幅下跌，追随美债跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
30年期日债收益率 一度上涨2.0个基点至1.370%，为两周来最高。
日本央行料最快在10月30日政策会议上扩大购债计划，这种预期也对市场构成支撑。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.010%
五年期公债 0.060% +0.5 0.055%
10年期公债 0.315% +0.5 0.310%
20年期公债 1.090% +1.5 1.075%
30年期公债 1.365% +1.5 1.350%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.37 -0.03 148.40
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/王兴亚；审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”