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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 14:22 BJT

日本债市：小幅下跌，追随美债跌势

30年期日债收益率 一度上涨2.0个基点至1.370%，为两周来最高。

日本央行料最快在10月30日政策会议上扩大购债计划，这种预期也对市场构成支撑。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.060% +0.5 0.055%

10年期公债 0.315% +0.5 0.310%

20年期公债 1.090% +1.5 1.075%

30年期公债 1.365% +1.5 1.350%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.37 -0.03 148.40

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/王兴亚；审校 蔡美珍/高琦)

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