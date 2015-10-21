版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 14:40 BJT

台湾股市：收跌自两个半月高位滑落，观察外资在台指期动向

路透台北10月21日 - 台湾股市周三收跌0.51%，自两个半月的高位下滑。分析师指出，台指期今日最后结算，指数盘中一度逼近8,700点，不过随着台股技术指标进入超买区，因而回档整理。

台湾加权股价指数 收跌0.51%，报8,609.23点；今日成交初值 为879.59亿台币，上交易日修正后为826.85亿。

〞10月初反弹到现在有六百多点，但本波筹码还算稳定，偏作多，〞日盛投顾协理钟国忠说。

分析师并认为，今日在台指期结算后，可留意未来外资在台指期的动向，是否仍然偏向多单留仓，做为后市指引。若以技术面指标来看，这波多头仍有可为，有机会走到11月初，不过空间不大。

10月台指期 今日最后交易日，收跌0.49%。11月台指期 收在8,609点；午后期交所才会公布法人留仓动态。

钟国忠并表示，估计前波反弹的高点8,488点附近会成为中期的支撑，未来月线料逐步向此水位靠拢。

亚洲股市周三则是涨跌互见；本地时间14:26，MSCI亚太明晟指数 跌0.13%，中国股市沪综指 跌4.39%，韩股 则是收高0.18%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐