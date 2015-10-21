美国个股：英特尔拟投资至多55亿美元，扩大中国大连工厂产能

路透10月21日 - 英特尔 称，未来几年公司或将投资至多55亿美元，以扩大公司在中国大连工厂的非挥发性记忆体(Non-Volatile Memory，NVM)的制造产能。

非挥发性记忆体是指当电流关掉后，存储在记忆体里的资料不会消失。这种记忆体有广泛用途，比如辨识金融交易诈骗模式、即时追踪疾病等。

英特尔称，3D NAND技术可能也将于2016年下半年在大连工厂投入初产，该技术是英特尔与美光(Micron Technology) 联合开发的。