美国个股：英特尔拟投资至多55亿美元，扩大中国大连工厂产能

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月21日 - 英特尔 称，未来几年公司或将投资至多55亿美元，以扩大公司在中国大连工厂的非挥发性记忆体(Non-Volatile Memory，NVM)的制造产能。
非挥发性记忆体是指当电流关掉后，存储在记忆体里的资料不会消失。这种记忆体有广泛用途，比如辨识金融交易诈骗模式、即时追踪疾病等。
英特尔称，3D NAND技术可能也将于2016年下半年在大连工厂投入初产，该技术是英特尔与美光(Micron Technology) 联合开发的。
英特尔一直指望其数据中心业务，帮助抵消个人电脑晶片需求下滑的影响，后者是英特尔最大的收入来源。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”