《路透峰会》大宗商品熊市有望迎来U型反转--星展银行

路透新加坡/墨尔本10月21日 - 新加坡星展银行认为，全球大宗商品熊市可能将迎来一场U型反转，因随着中国经济成长放慢，生产商的整合将会削减过剩产能。

“目前正处于这个U型的底部，走完这个周期会需要一段时间，”星展银行大宗商品衍生品部门主管Chean Wai Leong在路透大宗商品峰会上表示。

“我们需要对供应端作进一步修正，削减能源和基本金属生产...同样，需求的复苏将是一个缓慢的过程，”她说。

由于中国需求放缓，大宗商品的超级牛市在去年终结，中国是全球最大的原材料进口国。不过，生产商为了争夺市场份额，争相扩大生产。

“走出熊市就算用不了几十年，也得花上好几年时间。目前还只是处在开始阶段，”Leong说。

“进展也许会比以前一般情况下快得多，我想这也是所有人希望看到的。”(完)