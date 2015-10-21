表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透10月21日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 86,123,961 1.69 58.01 699,075,068 0.01 原产地 澳大利亚 55,703,494 7.33 55.62 449,564,786 10.82 巴西 17,247,176 0.67 63.91 134,154,631 7.2 南非 3,520,543 34.31 62.59 34,742,802 4.35 乌克兰 2,200,640 70.49 68.66 16,341,055 25.68 加拿大 1,132,652 58.93 71.02 5,463,669 -32.12 伊朗 1,027,360 -31.42 52.9 9,143,249 -46.81 秘鲁 992,284 13.95 56.09 8,128,045 1.87 智利 833,164 -2.89 63.45 7,525,148 -14.08 毛里塔尼亚 582,110 -28.48 51.24 5,448,542 -28.21 委内瑞拉 560,778 - 61.67 2,692,282 63.15 蒙古 457,656 -37.7 39.62 4,289,907 -6.25 俄罗斯联邦 437,523 13.03 57.36 5,715,515 24.87 新西兰 307,953 23.89 55.8 1,180,964 -26.43 阿拉伯联合酋长国 177,278 - 53.98 435,708 -14.27 朝鲜 175,802 -33.8 46.72 1,161,983 -47.68 马来西亚 157,807 -77.31 38.59 1,550,634 -81.43 印度 150,231 -28.32 75.07 1,305,591 -83.03 土耳其 124,274 44.7 56.24 267,139 -63.71 印度尼西亚 92,556 -75.67 26.55 1,682,515 -57.72 利比里亚 81,315 -66.63 48.41 2,200,239 -14.72 阿根廷 54,719 - 37.65 91,136 -40.06 老挝 20,796 415,925,240 63.81 214,125 -65.65 越南 19,827 -63.9 47.75 203,887 -85.71 菲律宾 18,883 -1.8 68.57 78,544 -80.56 巴基斯坦 13,265 370.49 41.01 57,554 -13.72 巴林 10,917 482.57 42.74 22,682 -89.48 日本 9,411 -15.37 27.62 53,859 -17.37 埃及 6,097 -77.18 58.72 137,644 -38.99 哈萨克斯坦 4,937 -99.01 35.43 330,282 -89.72 墨西哥 2,499 -98.33 45.01 280,659 -91.63 瑞典 10 -54.55 1,310 123 -99.96 摩洛哥 4 - 4,574.75 6 3,690.85 美国 0 -100 0 40 -100 阿曼 - - - 131,425 24.66 缅甸 - -100 - 1,310,752 -45.23 泰国 - -100 - 32,388 -80.83 阿塞拜疆 - - - 6,718 -93.29 马达加斯加 - -100 - 38 54,871.43 洪都拉斯 - -100 - 73,074 -94.02 沙特阿拉伯 - - - 25,183 -8.92 英国 - - - 100 910,809.09 芬兰 - -100 - 326,534 -60.84 卡塔尔 - - - 91,609 89.47 阿尔巴利亚 - - - 1 -99.94 塞拉利昂 - -100 - 2,564,508 -82.4 韩国 - -100 - 47,796 -51.71 钢材 1,010,000 -25.8 1.07 9,730,000 -11.6 钢坯 50,000 79.8 0.37 220,000 -9.8 不锈钢 986 -23.19 2,592.78 14,286 -29.49 出口: 铁矿砂 17 -99.96 472.41 31,156 -60.36 目的地 越南 9 - 746.56 309 6,080 南非 6 - 63.17 21 - 印度尼西亚 1 - 880 317 - 日本 1 150 53 19,612 1,318,825.62 澳大利亚 - - - 18 -6.59 台湾 - - - 20 - 塔吉克斯坦 - - - 120 - 泰国 - - - 606 - 澳门 - - - 28 - 孟加拉国 - - - 2 - 马来西亚 - - - 9,870 - 韩国 - - - 214 77.93 蒙古 - - - 20 -93.35 钢材 11,250,000 32.1 0.5 83,110,000 27.2 钢坯 0 58.7 0 0 -29 不锈钢 15 18.42 7,732.73 185 -18.71 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.