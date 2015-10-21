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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 14:46 BJT

表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透10月21日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    86,123,961         1.69         58.01      699,075,068         0.01
   原产地
   澳大利亚               55,703,494         7.33         55.62      449,564,786        10.82
   巴西                   17,247,176         0.67         63.91      134,154,631          7.2
   南非                    3,520,543        34.31         62.59       34,742,802         4.35
   乌克兰                  2,200,640        70.49         68.66       16,341,055        25.68
   加拿大                  1,132,652        58.93         71.02        5,463,669       -32.12
   伊朗                    1,027,360       -31.42          52.9        9,143,249       -46.81
   秘鲁                      992,284        13.95         56.09        8,128,045         1.87
   智利                      833,164        -2.89         63.45        7,525,148       -14.08
   毛里塔尼亚                582,110       -28.48         51.24        5,448,542       -28.21
   委内瑞拉                  560,778            -         61.67        2,692,282        63.15
   蒙古                      457,656        -37.7         39.62        4,289,907        -6.25
   俄罗斯联邦                437,523        13.03         57.36        5,715,515        24.87
   新西兰                    307,953        23.89          55.8        1,180,964       -26.43
   阿拉伯联合酋长国          177,278            -         53.98          435,708       -14.27
   朝鲜                      175,802        -33.8         46.72        1,161,983       -47.68
   马来西亚                  157,807       -77.31         38.59        1,550,634       -81.43
   印度                      150,231       -28.32         75.07        1,305,591       -83.03
   土耳其                    124,274         44.7         56.24          267,139       -63.71
   印度尼西亚                 92,556       -75.67         26.55        1,682,515       -57.72
   利比里亚                   81,315       -66.63         48.41        2,200,239       -14.72
   阿根廷                     54,719            -         37.65           91,136       -40.06
   老挝                       20,796  415,925,240         63.81          214,125       -65.65
   越南                       19,827        -63.9         47.75          203,887       -85.71
   菲律宾                     18,883         -1.8         68.57           78,544       -80.56
   巴基斯坦                   13,265       370.49         41.01           57,554       -13.72
   巴林                       10,917       482.57         42.74           22,682       -89.48
   日本                        9,411       -15.37         27.62           53,859       -17.37
   埃及                        6,097       -77.18         58.72          137,644       -38.99
   哈萨克斯坦                  4,937       -99.01         35.43          330,282       -89.72
   墨西哥                      2,499       -98.33         45.01          280,659       -91.63
   瑞典                           10       -54.55         1,310              123       -99.96
   摩洛哥                          4            -      4,574.75                6     3,690.85
   美国                            0         -100             0               40         -100
   阿曼                            -            -             -          131,425        24.66
   缅甸                            -         -100             -        1,310,752       -45.23
   泰国                            -         -100             -           32,388       -80.83
   阿塞拜疆                        -            -             -            6,718       -93.29
   马达加斯加                      -         -100             -               38    54,871.43
   洪都拉斯                        -         -100             -           73,074       -94.02
   沙特阿拉伯                      -            -             -           25,183        -8.92
   英国                            -            -             -              100   910,809.09
   芬兰                            -         -100             -          326,534       -60.84
   卡塔尔                          -            -             -           91,609        89.47
   阿尔巴利亚                      -            -             -                1       -99.94
   塞拉利昂                        -         -100             -        2,564,508        -82.4
   韩国                            -         -100             -           47,796       -51.71

钢材                       1,010,000        -25.8          1.07        9,730,000        -11.6
钢坯                          50,000         79.8          0.37          220,000         -9.8
不锈钢                           986       -23.19      2,592.78           14,286       -29.49

 出口:
铁矿砂                            17       -99.96        472.41           31,156       -60.36
   目的地
   越南                            9            -        746.56              309        6,080
   南非                            6            -         63.17               21            -
   印度尼西亚                      1            -           880              317            -
   日本                            1          150            53           19,612 1,318,825.62
   澳大利亚                        -            -             -               18        -6.59
   台湾                            -            -             -               20            -
   塔吉克斯坦                      -            -             -              120            -
   泰国                            -            -             -              606            -
   澳门                            -            -             -               28            -
   孟加拉国                        -            -             -                2            -
   马来西亚                        -            -             -            9,870            -
   韩国                            -            -             -              214        77.93
   蒙古                            -            -             -               20       -93.35

钢材                      11,250,000         32.1           0.5       83,110,000         27.2
钢坯                               0         58.7             0                0          -29
不锈钢                            15        18.42      7,732.73              185       -18.71

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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