表格: 中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月21日 - 以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 86,123,961 1.69 58.01 699,075,068 0.01 原产地 澳大利亚 55,703,494 7.33 55.62 449,564,786 10.82 巴西 17,247,176 0.67 63.91 134,154,631 7.2 南非 3,520,543 34.31 62.59 34,742,802 4.35 乌克兰 2,200,640 70.49 68.66 16,341,055 25.68 加拿大 1,132,652 58.93 71.02 5,463,669 -32.12 伊朗 1,027,360 -31.42 52.9 9,143,249 -46.81 秘鲁 992,284 13.95 56.09 8,128,045 1.87 智利 833,164 -2.89 63.45 7,525,148 -14.08 毛里塔尼亚 582,110 -28.48 51.24 5,448,542 -28.21 委内瑞拉 560,778 - 61.67 2,692,282 63.15 蒙古 457,656 -37.7 39.62 4,289,907 -6.25 俄罗斯联邦 437,523 13.03 57.36 5,715,515 24.87 新西兰 307,953 23.89 55.8 1,180,964 -26.43 阿拉伯联合酋长国 177,278 - 53.98 435,708 -14.27 朝鲜 175,802 -33.8 46.72 1,161,983 -47.68 马来西亚 157,807 -77.31 38.59 1,550,634 -81.43 印度 150,231 -28.32 75.07 1,305,591 -83.03 土耳其 124,274 44.7 56.24 267,139 -63.71 印度尼西亚 92,556 -75.67 26.55 1,682,515 -57.72 利比里亚 81,315 -66.63 48.41 2,200,239 -14.72 阿根廷 54,719 - 37.65 91,136 -40.06 老挝 20,796 415,925,240 63.81 214,125 -65.65 越南 19,827 -63.9 47.75 203,887 -85.71 菲律宾 18,883 -1.8 68.57 78,544 -80.56 巴基斯坦 13,265 370.49 41.01 57,554 -13.72 巴林 10,917 482.57 42.74 22,682 -89.48 日本 9,411 -15.37 27.62 53,859 -17.37 埃及 6,097 -77.18 58.72 137,644 -38.99 哈萨克斯坦 4,937 -99.01 35.43 330,282 -89.72 墨西哥 2,499 -98.33 45.01 280,659 -91.63 瑞典 10 -54.55 1,310 123 -99.96 摩洛哥 4 - 4,574.75 6 3,690.85 美国 0 -100 0 40 -100 阿曼 - - - 131,425 24.66 缅甸 - -100 - 1,310,752 -45.23 泰国 - -100 - 32,388 -80.83 阿塞拜疆 - - - 6,718 -93.29 马达加斯加 - -100 - 38 54,871.43 洪都拉斯 - -100 - 73,074 -94.02 沙特阿拉伯 - - - 25,183 -8.92 英国 - - - 100 910,809.09 芬兰 - -100 - 326,534 -60.84 卡塔尔 - - - 91,609 89.47 阿尔巴利亚 - - - 1 -99.94 塞拉利昂 - -100 - 2,564,508 -82.4 韩国 - -100 - 47,796 -51.71 钢材 1,010,000 -25.8 1.07 9,730,000 -11.6 钢坯 50,000 79.8 0.37 220,000 -9.8 不锈钢 986 -23.19 2,592.78 14,286 -29.49 出口: 铁矿砂 17 -99.96 472.41 31,156 -60.36 目的地 越南 9 - 746.56 309 6,080 南非 6 - 63.17 21 - 印度尼西亚 1 - 880 317 - 日本 1 150 53 19,612 1,318,825.62 澳大利亚 - - - 18 -6.59 台湾 - - - 20 - 塔吉克斯坦 - - - 120 - 泰国 - - - 606 - 澳门 - - - 28 - 孟加拉国 - - - 2 - 马来西亚 - - - 9,870 - 韩国 - - - 214 77.93 蒙古 - - - 20 -93.35 钢材 11,250,000 32.1 0.5 83,110,000 27.2 钢坯 0 58.7 0 0 -29 不锈钢 15 18.42 7,732.73 185 -18.71 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”