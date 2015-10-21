表格: 中国9月乙醇进出口分项数据一览

路透10月21日 - 以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 121,625 594,700.02 528.62 301,094 2,094.4 原产地 巴西 48,037 - 513.77 63,326 - 美国 41,629 950,122.8 517.69 64,248 378.6 巴基斯坦 23,258 - 579.87 147,206 358,153.47 韩国 8,682 - 513.09 8,695 360,228.93 波兰 11 - 3,903.82 11 - 日本 4 -70.09 13,658.5 50 -63.43 英国 1 870.4 8,778 3 402.14 荷兰 1 186.83 3,366 5 -28.6 法国 0 97.44 0 1 35.96 德国 0 -85.12 0 20 -3.47 西班牙 0 -37.56 0 5 5.32 俄罗斯联邦 - - - 61 - 泰国 - - - 1 - 以色列 - -100 - 1 20,400 中华人民共和国 - - - 1 25 南非 - - - 51 - 越南 - - - 17,409 - 出口: 乙醇 1,215 -45.53 855.09 19,782 -7.04 目的地 朝鲜 735 -45.1 668.05 6,506 -30.7 日本 212 -50.69 1,016 2,692 -47.99 台湾 112 -66.2 1,050.43 2,568 -43.95 印度 80 44.14 1,699 848 -1.11 澳门 66 38.93 873.76 552 4.86 香港 10 - 1,898.8 76 16.28 越南 1 - 2,300 13 61.14 安哥拉 - - - 12 - 巴布亚新几内亚 - - - 331 -6.85 澳大利亚 - - - 4 - 埃塞俄比亚 - -100 - 37 28.97 乍得 - - - 2 - 马来西亚 - - - 3 - 印度尼西亚 - - - 1 - 巴基斯坦 - - - 2 - 也门共和国 - - - 3 - 菲律宾 - - - 6,132 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.