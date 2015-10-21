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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 14:47 BJT

表格: 中国9月乙醇进出口分项数据一览

路透10月21日 - 以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                         121,625   594,700.02        528.62          301,094      2,094.4
   原产地
   巴西                       48,037            -        513.77           63,326            -
   美国                       41,629    950,122.8        517.69           64,248        378.6
   巴基斯坦                   23,258            -        579.87          147,206   358,153.47
   韩国                        8,682            -        513.09            8,695   360,228.93
   波兰                           11            -      3,903.82               11            -
   日本                            4       -70.09      13,658.5               50       -63.43
   英国                            1        870.4         8,778                3       402.14
   荷兰                            1       186.83         3,366                5        -28.6
   法国                            0        97.44             0                1        35.96
   德国                            0       -85.12             0               20        -3.47
   西班牙                          0       -37.56             0                5         5.32
   俄罗斯联邦                      -            -             -               61            -
   泰国                            -            -             -                1            -
   以色列                          -         -100             -                1       20,400
   中华人民共和国                  -            -             -                1           25
   南非                            -            -             -               51            -
   越南                            -            -             -           17,409            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,215       -45.53        855.09           19,782        -7.04
   目的地
   朝鲜                          735        -45.1        668.05            6,506        -30.7
   日本                          212       -50.69         1,016            2,692       -47.99
   台湾                          112        -66.2      1,050.43            2,568       -43.95
   印度                           80        44.14         1,699              848        -1.11
   澳门                           66        38.93        873.76              552         4.86
   香港                           10            -       1,898.8               76        16.28
   越南                            1            -         2,300               13        61.14
   安哥拉                          -            -             -               12            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              331        -6.85
   澳大利亚                        -            -             -                4            -
   埃塞俄比亚                      -         -100             -               37        28.97
   乍得                            -            -             -                2            -
   马来西亚                        -            -             -                3            -
   印度尼西亚                      -            -             -                1            -
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -
   也门共和国                      -            -             -                3            -
   菲律宾                          -            -             -            6,132            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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