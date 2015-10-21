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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 14:55 BJT

韩国金融：只要不出现单边过度波动，外汇汇率将交由市场决定--部长

路透韩国光州10月21日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三表示，只要不出现过度的单边波动，外汇汇率将交由市场来决定。

在被问及对美国财政部向国会提交的全球汇率政策报告有何看法时，崔炅焕说：“外汇汇率应该交由市场自然流动来决定。不过，当出现过度的单边波动时，应该采取平抑措施。”

美国财政部周一发布的汇率报告称，韩国应该允许韩元 在中期内升值，以便使经济减轻对出口的依赖从而恢复平衡，报告并称，韩国当局2015年实施的干预总体似乎是平衡的。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)

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