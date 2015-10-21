韩国金融：只要不出现单边过度波动，外汇汇率将交由市场决定--部长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透韩国光州10月21日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周三表示，只要不出现过度的单边波动，外汇汇率将交由市场来决定。
在被问及对美国财政部向国会提交的全球汇率政策报告有何看法时，崔炅焕说：“外汇汇率应该交由市场自然流动来决定。不过，当出现过度的单边波动时，应该采取平抑措施。”
美国财政部周一发布的汇率报告称，韩国应该允许韩元 在中期内升值，以便使经济减轻对出口的依赖从而恢复平衡，报告并称，韩国当局2015年实施的干预总体似乎是平衡的。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”