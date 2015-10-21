人民币衍生品：美元掉期曲线变动有限，消息面淡静短期料续持稳

路透上海10月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三基本持平，各个期限幅基本延续此前窄幅波动走势。交易员称，掉期曲线基本反应利率平价，资金面在可预期的时段内并不太可能改变当前偏松局面，除非美联储加息或者中国股市剧烈波动引发市场情绪变化，预计掉期曲线整体继续持稳将是常态。

他们并表示，中国经济基本面仍相对疲软，但人民币纳入SDR（特别提款权）落定前，市场普遍预期人民币将维持双向波动，随着汇率弹性上升，升贬值预期对掉期的影响愈发有限；美元/人民币期权隐含波动率 亦趋于平静。

“长端这边上有大行offer（卖盘），下有money盘（买盘），基本比较稳定，利率平价上下波动，大家觉得还可以，目前还看不到动起来的迹象，短端可能会因为资金面的变化有点小波动。”一中资行交易员表示。

近期一周来离岸CNH 表现略偏弱，两地价差重新回到200个点子左右，离岸市场对人民币的贬值预期升温，但两地市场亦难再现巨大偏离。截止北京时间14:50，美元/人民币一周期掉期 报30.1个点子，一个月期 报138个点子，一年期掉期美元升水 报1,135个点子，分别较上周五小升1.33%、微跌0.72%和0.87%。

中国银行间市场周三主要回购加权利率 稳中略降。缴税还在进行中但对资金仍未见影响，整体供给依旧相当充裕，而短期内尚看不到其他能对流动性形成明显冲击的因素，资金宽松局面料将持续。央行公开市场周二进行250亿元七天期逆回购，中标利率继续持稳在2.35%。