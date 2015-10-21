全球金市：金价守住隔夜涨幅持于1,175美元附近，受美元疲软支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
金价目前靠向1,175美元附近的200日移动均线，一些人预计黄金将进一步走升，尽管在周四的欧洲央行会议和下周的美联储会议之前市场交投淡静。
华侨银行分析师Barnabas Gan指出，毫无疑问，黄金站上200日移动均线将构成技术讯号，预示金价将继续上涨。
“但可能升息的前景，以及经济成长在2016年好转的预期，都成为支撑看空黄金走势的有力基本面因素。”Gan说道。
虽然在隔夜市场录得涨幅，黄金目前仍徘徊在上周触及的三个半月高点1,190.63美元下方，受制于美国升息时间的不确定。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1174.9 -0.8 -0.07
现货银 15.77 -0.11 -0.69
现货铂金 1018.05 2.81 0.28
现货钯金 687.2 -4.3 -0.62
COMEX期金 1175 -2.5 -0.21
COMEX期银 15.78 -0.137 -0.86
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/高琦; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”