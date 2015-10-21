全球金市：金价守住隔夜涨幅持于1,175美元附近，受美元疲软支撑

金价目前靠向1,175美元附近的200日移动均线，一些人预计黄金将进一步走升，尽管在周四的欧洲央行会议和下周的美联储会议之前市场交投淡静。

华侨银行分析师Barnabas Gan指出，毫无疑问，黄金站上200日移动均线将构成技术讯号，预示金价将继续上涨。

“但可能升息的前景，以及经济成长在2016年好转的预期，都成为支撑看空黄金走势的有力基本面因素。”Gan说道。

虽然在隔夜市场录得涨幅，黄金目前仍徘徊在上周触及的三个半月高点1,190.63美元下方，受制于美国升息时间的不确定。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1174.9 -0.8 -0.07

现货银 15.77 -0.11 -0.69

现货铂金 1018.05 2.81 0.28

现货钯金 687.2 -4.3 -0.62

COMEX期金 1175 -2.5 -0.21

COMEX期银 15.78 -0.137 -0.86

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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