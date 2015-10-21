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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 15:11 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多180亿三期债，期限一年、五年和10年

路透上海10月21日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(26日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，其中一年期发行上限80亿元，五年和10年同为50亿元。

上述三期债分别为该行今年第19期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是2.70%、3.58%和3.97%。

具体发行条款如下：

2015第19期、第20期和第五期增发债

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招标规模上限 1年：80亿元；5/10年：50亿元

期限/计息方式 1/5/10年固息

招标时间 10月26日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 10月28日

起息日 1年：8月21日；5年：8月28日；10年：2月27日

发行期 10月27日-10月28日

上市日 10月30日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇 审校 黄凯)

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