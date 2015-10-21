中国新债：农发行下周一将增发至多180亿三期债，期限一年、五年和10年

路透上海10月21日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(26日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过180亿元人民币，其中一年期发行上限80亿元，五年和10年同为50亿元。

上述三期债分别为该行今年第19期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是2.70%、3.58%和3.97%。