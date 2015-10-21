《路透晚报》--10月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.9%，日本央行进一步放松货币政策预期升温

日本股市周三收高，鉴于市场信心增强，以及围绕日本央行可能在10月30日政策会议上进一步采取放松措施的预期升温，疲弱的贸易数据并未给投资者造成较大影响。日经指数收高1.9%至18,554.28点。东证股价指数收涨1.8%，报1,526.81点，所有33个分项指数皆上涨。

--中国股市：沪综指放量收挫3.1%创逾一个月最大跌幅，中小盘个股领跌

中国股市沪综指放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。分析师指出，大盘经过连续反弹后进入前期密集压力区，获利盘和套牢盘双重压力开始集中释放，投资者持股心态不稳，中小盘个股领跌大盘迹象明显，而尾市则再现通过拉抬权重股托盘迹象。沪综指收报3,320.68点，跌104.65点或3.06%，今日成交5,174亿元人民币，创两个月新高。

--香港股市因重阳节假日休市。

--汇市：中国股市大跌拖累商品货币，出口低迷打击日圆

澳元和新西兰元等与大宗商品相关的货币下跌，受中国股市大跌拖累；而日本的贸易数据则令人担忧该国经济面临衰退的风险。日圆兑美元和欧元走软，因有更多迹象显示日本在亚洲的贸易面临问题。澳元兑美元下跌0.7%至0.7213美元，新西兰元兑美元跌0.6%至0.6700美元。欧元兑美元涨0.1%至1.1355，延续周二温和涨势。欧元兑日圆上涨约0.1%至136.05。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，社会党提议组建左翼联盟

葡萄牙公债收益率(殖利率)上涨，此前社会党称，准备与共产党和左翼党共同组建政府，投资者担心，此政党联盟可能会放松紧缩措施。Tradeweb的数据显示，葡萄牙10年期公债收益率盘初上涨6个基点至2.48%。欧元区其他公债收益率今日小幅下跌。德国10年期公债收益率持平于0.62%。

--国际油市：油价下跌，行业数据显示上周美国原油库存增幅高于预期

原油期货下跌，此前行业数据显示上周美国原油库存增幅超出预期，引发全球油市供应过剩的担忧，尽管美元略走软提供一些支撑。0855GMT，12月布兰特原油期货跌0.36美元，报每桶48.35美元。美国12月原油期货跌0.65美元，报每桶45.64美元。

--全球金市：金价守住隔夜涨幅持于1,175美元附近，受美元疲软支撑

金价守住前夜涨幅，因美元走软增加了黄金保值吸引力，投资者等待更明确线索来判断美国联邦储备理事会将于何时升息。0857GMT，现货金基本持平在每盎司1,175.36美元。上日金价涨0.5%，结束三日连跌。美国期金跌0.15%报每盎司1175.70美元。

--金属期市：伦铜触及将近两周低点，因需求疲弱

伦敦期铜跌至将近两周低点，夏季后开始的季节性反弹渐成强弩之末，目前市场供应充足而最大消费国中国的需求温和。0858GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.44%，至每吨5,178美元，盘中触及10月8日来的低点5,145美元。沪铜下滑0.5%，收报每吨38,910元人民币。