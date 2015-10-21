台湾房地产：台北市精华地段电梯大楼房价已自高点跌逾10%--信义房屋

路透台北10月21日 - 台湾最大房屋仲介商--信义房屋 周三发布统计成交资料显示，第三季台北市12个行政区的电梯大楼房价，有九个较去年第二季高点下滑，精华地段的大安区、信义区跌幅最重，分别达15%、13%。

信义房屋称，大安区平均房价从2014年第二季的每坪102.4万台币(1坪约3.3058平米)，修正至现在的每坪87.6万台币，信义区则从每坪101.3万台币，下跌至每坪88.1万台币，大安区与信义区的房价下跌每坪超过10万台币，且双双跌破高档每坪百万台币的房价水准。

信义房屋不动产企研室专案经理曾敬德表示，市中心区域因为房价水准最高，加上又是政策主要打击的对象，因此成为此次房价下跌的震央所在，且市中心房价下跌趋势向外扩散，和过去一年相比台北市房价几乎呈现全面下跌，且大台北以外的地区也逐渐感受到北部房价修正带来的凉意。

至于相对平价的区域，信义房屋指出，包括大同区、万华区与文山区等的买气较为稳定，尤其是首购等自住客为主的购屋区段，房价与交易量都会相对稳定一些，若与过去两年的房价高档相比，房价仍有一定的修正幅度，但表现略优于市中心的精华地段。