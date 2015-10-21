表格：外资在韩国股市卖超186亿韩元，逆转此前四日连续买超局面

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月21日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超186亿韩元，逆转此前四日连续买超局面。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月21日 -18.6 61.2 -78.4
^10月20日 38.1 78.2 -131.2
10月19日 63.0 -26.6 -44.2
10月16日 375.8 124.1 84.9
10月15日 40.5 232.3 -291.2
10月14日 -111.3 38.8 53.6
10月13日 106.5 -90.1 -33.1
10月12日 133.1 85.9 -267.2
10月8日 190.0 -37.8 -203.1
10月7日 88.1 87.4 -210.9
10月6日 135.1 91.3 -162.7
10月5日 -15.4 73.4 -135.9
10月2日 -127.6 -12.4 105.9
10月1日 101.1 171.2 -305.5
9月30日 147.5 -151.0 -35.6
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本月以来 998.4 76.9 -1,619.0
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今年以来 1,875.8 -3,969.7 1,728.4
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注：^ 10月20日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”