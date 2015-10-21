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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 17:00 BJT

台湾汇市：台币连续第二日收贬，陆股重挫令新兴市场货币走疲

* 陆股重挫引发新兴市场货币挫跌
    * 海外NDF美元/台币换汇点由折价转溢价
    * 明日实质交易区间暂看32.370-32.500

    路透台北10月21日 - 台币兑美元 周三连续第二日收低。交易员指出，午后中国股市大跌拖累商
品货币，韩元兑美元亦转贬，使得台币走势较上午偏弱，终场以小贬4.8分作收。
    
    他们表示，午后海外NDF一个月美元/台币换汇点也由折价转为溢价，显示海外投资人对台币后市趋于保守
。油款、劳退基金以及外资等美元买需令台币承压，不过出口商在32.400以上的抛汇意愿仍强，对台币形成支
撑。    
    
    〞陆股大跌，气氛转变保守。〞一位外商银行交易主管说。
    
    另一公股银行交易员则称，外商银行积极作价海外NDF，暗示风向要转变了。人民币在岸价格虽持强，但
离岸 则偏弱，且韩元兑美元也转贬，这使得台币面临贬值压力。
    
    不过他也强调，即将进入月底，出口商例行的抛汇压力将让台币抗跌，短线台币兑美元将不脱32.400-32.
500。
    
    外商银行交易主管认为，陆股能否止跌攸关新兴市场货币的后市表现，此外，美元兑韩元自1,200回落修
正后，短线站稳1,128价位的200天均线，预估将进一步弹至1,140，也将对台币产生引导作用。    
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点自折价转为溢价。指标一个月
美元/台币远汇 尾盘报32.440/32.480，上日收在32.320。 
    
    今日台币实质交易区间在32.345-32.488；上日交易区间在32.330-32.420。交易员预估，明日台币实质交
易区间暂看在32.370-32.500。
    
    新兴亚洲货币周三多走软，因全球经济增长放缓的疑虑挥之不去，持续打压大宗商品价格。 
韩元兑美元 周三收盘基本持平，收报1,132.5，较周二收盘水平1,131.0下跌0.1%。  
 
    
    台湾股市周三收跌0.51%，自两个半月的高位下滑。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及
陆资在台股买超40.06亿台币，连五个交易日买超共计309.60亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：    
    
    10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。
    
    10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10月央行利率决定(再
融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售
年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席D
onald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。
    
    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit制造业采购经理人
指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；欧元区Markit制造业采购经理人指数
(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.558      32.510   32.345-32.558  32.515     7.36    7.72
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.556      32.508   32.355-32.556  32.513     2.28    3.58
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.020/0.030         -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期            -0.005/0.015         -0.055/-0.035
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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