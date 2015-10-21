台湾汇市：台币连续第二日收贬，陆股重挫令新兴市场货币走疲

* 陆股重挫引发新兴市场货币挫跌 * 海外NDF美元/台币换汇点由折价转溢价 * 明日实质交易区间暂看32.370-32.500 路透台北10月21日 - 台币兑美元 周三连续第二日收低。交易员指出，午后中国股市大跌拖累商 品货币，韩元兑美元亦转贬，使得台币走势较上午偏弱，终场以小贬4.8分作收。 他们表示，午后海外NDF一个月美元/台币换汇点也由折价转为溢价，显示海外投资人对台币后市趋于保守 。油款、劳退基金以及外资等美元买需令台币承压，不过出口商在32.400以上的抛汇意愿仍强，对台币形成支 撑。 〞陆股大跌，气氛转变保守。〞一位外商银行交易主管说。 另一公股银行交易员则称，外商银行积极作价海外NDF，暗示风向要转变了。人民币在岸价格虽持强，但 离岸 则偏弱，且韩元兑美元也转贬，这使得台币面临贬值压力。 不过他也强调，即将进入月底，出口商例行的抛汇压力将让台币抗跌，短线台币兑美元将不脱32.400-32. 500。 外商银行交易主管认为，陆股能否止跌攸关新兴市场货币的后市表现，此外，美元兑韩元自1,200回落修 正后，短线站稳1,128价位的200天均线，预估将进一步弹至1,140，也将对台币产生引导作用。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点自折价转为溢价。指标一个月 美元/台币远汇 尾盘报32.440/32.480，上日收在32.320。 今日台币实质交易区间在32.345-32.488；上日交易区间在32.330-32.420。交易员预估，明日台币实质交 易区间暂看在32.370-32.500。 新兴亚洲货币周三多走软，因全球经济增长放缓的疑虑挥之不去，持续打压大宗商品价格。 韩元兑美元 周三收盘基本持平，收报1,132.5，较周二收盘水平1,131.0下跌0.1%。 台湾股市周三收跌0.51%，自两个半月的高位下滑。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及 陆资在台股买超40.06亿台币，连五个交易日买超共计309.60亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10月央行利率决定(再 融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售 年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席D onald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit制造业采购经理人 指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；欧元区Markit制造业采购经理人指数 (PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.558 32.510 32.345-32.558 32.515 7.36 7.72 司 元太外汇经纪公 32.556 32.508 32.355-32.556 32.513 2.28 3.58 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.030 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.005/0.015 -0.055/-0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)