台湾债市：五年公债殖利率收在日低，长券标售结果令多头雀跃

* 20年券标售结果偏低，激励五年和十年券收低 * 交易员估多头料续偏多短券 * 明日五年公债殖利率区间料在0.75%-0.78% 路透台北10月21日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周三收在日低，因2 0年长券低于预期。交易员指出，银行资金满溢进场甚而进场标入20年长券，激励殖利率前 端的五年和10年券同步收在低档。 交易员指出，20年长券原本并非银行的持有标的，但本次标售银行大举入场，可见资金 充沛、无处配置的压力很大。此外，因近期有不少档外币债提前赎回，金额达到数百亿台币 ，这令寿险业普遍也缺券。 〞今天的结果可以说几乎用抢的，多头状况蛮好的，殖利率往下没问题，〞一位大型证 券商交易员表示。 他们认为，五年券目前仍是中性偏多，尤其是若接近12月市场升高央行再降息的预期的 话，这可能令五年公债殖利率进一步下滑。 也有一位银行业交易员认为，五年券104/13期目前殖利率虽低于0.8%的28天期央行定存 单，不过银行缺乏足够的标的，〞没东西买，买来放着也可以赚利息，〞他说。 不过，10年券104/12期公债方面，一位银行业交易员则表示，周五因有增额发行券将开 始发行前交易，市场普遍相对观望，尤其是目前10年公债殖利率的水位不及一年期定存在1. 3%的水准，这令市场对特定买盘是否介入相当观望。 台湾央行周三表示，财政部委托标售的20年期公债104/14 A04114=TWO 得标利率为1.84 3%，低于市场预估的1.85-1.90%区间，发行金额为300亿台币。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75%-0.78%；10年公债104/12期A0 4112=TWO则在1.15-1.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.82 0.7730% 0.7730-0.7912% 83.00 本周余日国际重要经济数据和事件有： 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10 月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行 管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P M I)。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8390 10 104/12 1.1800 5 104/13 0.7730 3 104/1 0.4900 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)