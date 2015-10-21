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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 16:06 BJT

《全球汇市》中国股市大跌拖累商品货币，出口低迷打击日圆

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1374 1.1344 0.26 -5.98 1.2097

美元/日圆 119.84 119.82 0.02 0.32 119.68

欧元/日圆 136.33 135.92 0.30 -6.12 144.77

美元/瑞郎 0.9528 0.9557 -0.30 -4.15 0.9941

英镑/美元 1.5439 1.5440 -0.01 -0.86 1.5573

美元/加元 1.3020 1.2976 0.34 12.07 1.1618

澳元/美元 0.7214 0.7258 -0.61 -11.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6715 0.6749 -0.50 -13.88 0.7797

欧元/瑞郎 1.0840 1.0851 -0.10 -9.86 1.2026

欧元/英镑 0.7367 0.7340 0.37 -5.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4267 9.4218 0.05 0.19 9.4688

美元/挪威克朗 8.1478 8.1169 0.38 9.04 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/汪红英/高琦/刘秀红)

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