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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 16:33 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透10月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：收在短期下档趋势所在的119.55日圆上方，等于确认118.07为临时低点。阻力位依次在近期高点120.57和上方的200日移动均线切入位120.93。如果升破该区域，将在121.76/79遇上更强阻力，此为8月底所及高点与61.8%回档位。应该指出的是，日内艾略特数浪的结果暗示，这波初步上攻走势将会步履蹒跚，我们会趁下跌时买进。

欧元/英镑：在短线上行趋势结束后，昨天走势后继无力令人略感受挫。上周0.7492英镑有强大阻力，我们将此视为临时顶部。理想的情况下会收在55日与200日移动均线所在的0.7293/60以及9月低点0.7198下方，使人重新看跌，下看7月低点0.6937(这种可能性较大)。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1369 1.1344 0.22 -6.03 1.2097

美元/日圆 119.86 119.82 0.03 0.33 119.68

欧元/日圆 136.25 135.92 0.24 -6.18 144.77

美元/瑞郎 0.9533 0.9557 -0.25 -4.11 0.9941

英镑/美元 1.5438 1.5440 -0.01 -0.87 1.5573

美元/加元 1.3017 1.2976 0.32 12.04 1.1618

澳元/美元 0.7214 0.7258 -0.61 -11.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6715 0.6749 -0.50 -13.88 0.7797

欧元/瑞郎 1.0838 1.0851 -0.12 -9.87 1.2026

欧元/英镑 0.7364 0.7340 0.33 -5.05 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4302 9.4218 0.09 0.23 9.4688

美元/挪威克朗 8.1484 8.1169 0.39 9.05 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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