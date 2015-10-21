美元/日圆：收在短期下档趋势所在的119.55日圆上方，等于确认118.07为临时低点。阻力位依次在近期高点120.57和上方的200日移动均线切入位120.93。如果升破该区域，将在121.76/79遇上更强阻力，此为8月底所及高点与61.8%回档位。应该指出的是，日内艾略特数浪的结果暗示，这波初步上攻走势将会步履蹒跚，我们会趁下跌时买进。