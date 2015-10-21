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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 16:17 BJT

表格：中国央行已签署的双边本币互换协议一览表

路透北京10月21日 - 以下为中国央行公布的和其他中央银行或货币当局双边本币互换内容一览: 
（截至2015年10月)
    
 序      国别         协议签署时间                  互换协议规模                  期限
 号                                                                            
  1      香港            2009.1.20            2000亿元人民币/2270亿港元            3年
                     2011.11.22（续签   4000亿元人民币/4900亿港元（续签）      
                           ）             4000亿元人民币/5050亿港元（续签）    
                     2014.11.22（续签                                          
                           ）                                                  
  2      韩国           2009.4.20                                                  3年
                   2011.10.26（续签）         1800亿元人民币/38万亿韩元        
                   2014.10.11（续签）     3600亿元人民币/64万亿韩元（续签）    
                                          3600亿元人民币/64万亿韩元（续签）    
  3    马来西亚         2009.2.8         800亿元人民币/400亿马来西亚林吉特         3年
                    2012.2.8（续签）                                           
                    2015.4.17(续签）    1800亿元人民币/900亿马来西亚林吉特（   
                                                       续签）                  
                                        1800亿元人民币/900亿马来西亚林吉特（   
                                                       续签）                  
  4    白俄罗斯         2009.3.11          200亿元人民币/8万亿白俄罗斯卢布         3年
                    2015.5.10(续签）    70亿元人民币/16万亿白俄罗斯卢布（续签  
                                                         ）                    
  5      印尼           2009.3.23          1000亿元人民币/175万亿印尼卢比          3年
                    2013.10.1（续签）   1000亿元人民币/175万亿印尼卢比（续签   
                                                         ）                    
  6     阿根廷          2009.4.2            700亿元人民币/380亿阿根廷比索          3年
                    2014.7.18（续签）   700亿元人民币/900亿阿根廷比索（续签）  
  7      冰岛           2010.6.9             35亿元人民币/660亿冰岛克郎            3年
                    2013.9.11（续签）    35亿元人民币/660亿冰岛克郎（续签）    
  8     新加坡      2010.7.23               1500亿元人民币/300亿新加坡元           3年
                    2013.3.7（续签）    3000亿元人民币/600亿新加坡元（续签）   
  9     新西兰         2011.4.18             250亿元人民币/50亿新西兰元            3年
                    2014.4.25（续签）                                          
 10   乌兹别克斯    2011.4.19              7亿元人民币/1670亿乌兹别克苏姆      3年(已失效
          坦                                                                       ）
 11      蒙古           2011.5.6           50亿元人民币/1万亿蒙古图格里克          3年
                    2014.8.21（续签）   150亿元人民币/4.5万亿蒙古图格里克（续  
                                                        签）                   
 12   哈萨克斯坦        2011.6.13           70亿元人民币/1500亿哈萨克坚戈          3年
                    2014.12.14(续签）       70亿元人民币/2000亿哈萨克坚戈      
 13      泰国          2011.12.22             700亿元人民币/3200亿泰铢             3年
                    2014.12.22(续签）         700亿元人民币/3700亿泰铢         
 14    巴基斯坦        2011.12.23         100亿元人民币/1400亿巴基斯坦卢比         3年
                    2014.12.23(续签）   100亿元人民币/1650亿巴基斯坦卢比（续   
                                                        签）                   
 15     阿联酋          2012.1.17          350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆     3年(已失效
                                                                                   ）
 16     土耳其          2012.2.21           100亿元人民币/30亿土耳其里拉       3年(已失效
                                                                                   ）
 17    澳大利亚         2012.3.22          2000亿元人民币/300亿澳大利亚元          3年
                    2015.3.30（续签）   2000亿元人民币/400亿澳大利亚元（续签   
                                                         ）                    
 18     乌克兰          2012.6.26         150亿元人民币/190亿乌克兰格里夫纳        3年
                    2015.5.15（续签）     150亿元人民币/540亿乌克兰格里夫纳    
 19      巴西           2013.3.26          1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔          3年
 20      英国           2013.6.22             2000亿元人民币/200亿英镑             3年
                    2015.10.20（续签）      3500亿元人民币/350亿英镑（续签）   
 21     匈牙利          2013.9.9           100亿元人民币/3750亿匈牙利福林          3年
 22   阿尔巴尼亚        2013.9.12         20亿元人民币/358亿阿尔巴尼亚列克         3年
 23     欧央行          2013.10.8             3500亿元人民币/450亿欧元             3年
 24      瑞士           2014.7.21           1500亿元人民币/210亿瑞士法郎           3年
 25    斯里兰卡         2014.9.16         100亿元人民币/2250亿斯里兰卡卢比         3年
 26     俄罗斯         2014.10.13             1500亿元人民币/8150亿卢布            3年
 27     卡塔尔          2014.11.3            350亿元人民币/208亿元里亚尔           3年
 28     加拿大          2014.11.8             2000亿元人民币/300亿加元             3年
 29     苏里南          2015.3.18            10亿元人民币/5.2亿苏里南元            3年
 30    亚美尼亚         2015.3.25             10亿元人民币/770亿德拉姆             3年
 31      南非           2015.4.10            300亿元人民币/540亿南非兰特           3年
 32      智利           2015.5.25           220亿元人民币/22000亿智利比索          3年
  33  塔吉克斯坦        2015.9.7               30亿元人民币/30亿索摩尼             3年
                                                                               
                                                                                   3年
 
    详细内容请浏览：here
（完）

 (发稿 李铮; 审校 黄凯)

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