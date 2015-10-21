欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，社会党提议组建左翼联盟

Tradeweb的数据显示，葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 盘初上涨6个基点至2.48%，多数欧元区其他公债收益率日内小幅下跌。

“越来越有可能出现对市场不是很有利的结果，”荷兰合作银行集团的策略师Lyn Graham-Taylor说。

“社会党以外的另外两个左翼政党，都相当反撙节，你会预期社会党将必须在这方面接受一些他们的要求。”

由于欧元区通缩阴影挥之不去，欧洲央行可能会扩大1万亿(兆)欧元的购债计划，这缓解了市场的紧张情绪。

葡萄牙指标股指PSI-20 跌0.8%，泛欧洲FTSEurofirst 300指数 跌0.6%。

欧洲央行周二发布的一项调查结果显示，针对欧元区企业的放贷标准在第三季有所放宽。该调查似乎令决策者感到些许宽慰，但投资者仍预计欧洲央行将在周四的政策会议上暗示采取进一步的刺激措施。

德国10年期公债收益率 周三持平于0.62%，周二在上述调查公布后曾大幅上涨。(完)

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