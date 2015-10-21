更新版 1-中国汇市：人民币连续第二日收升，双向波动明显短期方向难觅

* 人民币微幅收升，中间价大涨141点子 * 在岸与离岸价差约200点 * 市场震荡加剧，央行有意引导汇率双向波动 * 短期方向仍难觅 路透上海10月21日 - 人民币兑美元即期 周三连续第二日收升，中间价亦大 涨，脱离三周低点。交易员称，近期客盘购汇需求继续下降，结汇相对增多，市场震荡加剧 ；人民币纳入SDR（特别提款权）落定前，央行亦有意引导汇率双向波动，短期大升大贬可 能性均有限。 他们并指出，近期离岸 表现略偏弱，人民币贬值预期略有升温，但央行亦加强 在岸汇价主导权，同时仍可能适度干预离岸市场，两地价差仍在200点左右。 “CNH表现有点弱，但越是这样，央妈越是会给市场信号，人民币纳入SDR应是大概率事 件，央妈不会任由境外汇价带着境内走的，境外的参考价值会慢慢下降。”一中资行交易员 表示。 交易员并指出，人民币汇率贬值压力仍然存在，习近平访英等政治事件则对人民币有一 定的提振作用，这两天市场震荡加剧，显示多空头寸相对均衡，市场仍没有明显方向。 中国国家主席习近平接受英国伊丽莎白女王的邀请，周二对英国开始国事访问。他称赞 英国加强与中国的关系，是作出了“有远见的战略选择”，还对两国间建立紧密关系的“更 光明的未来”表示欢迎。习近平此次访问期间将签署超过460亿美元的商业协议。 全球汇市方面，澳元和新西兰元等与大宗商品相关的货币周三下跌，受中国股市大跌拖 累；而日本的贸易数据则令人担忧该国经济面临衰退的风险。 中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3452。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3482 6.3488 0.01% 中间价 6.3473 6.3614 0.22% 成交额 215.24亿美元 205亿美 元 日内波动幅度(pips) 106 日高6.34 日低6.3508 02 今年以来升贬幅度 -2.27% 2005年汇改以来升贬幅度 30.38% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,150 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3703 6.3692 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5095 6.5085 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)