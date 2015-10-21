重发-欧洲汇市：英镑在淡静交投中下跌，等待欧洲央行政策会议

(因技术问题重发)

路透伦敦10月21日 - 英镑兑欧元和美元周一小幅下跌，因投资者聚焦周四将召开的欧洲央行政策会议。该央行可能会在此次会议上推出更多刺激措施，以支持欧元区经济。

欧元上周全线下跌，兑英镑 下跌近2%，因市场猜测欧洲央行总裁吉拉德将暗示扩大1万亿(兆)欧元购债计划，或推出其他宽松措施。

周二的数据显示，尽管全球市场动荡，但欧元区银行业者过去几个月放宽贷款标准的程度大于预期，表明他们对经济抱有信心，一些人因而怀疑，德拉吉本周是否会暗示将采取进一步的措施。

欧元周二在低迷的市场中全线上扬，兑英镑上涨0.2%，报0.73585。

“本周影响英镑走势的主要因素是欧洲央行的决定，因为本周英国数据很少，”巴克莱外汇策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。“如果我们现在没有行动，而德拉吉让市场为12月行动做准备，非美元货币兑欧元可能走高。”

欧洲央行继续在欧元区实施宽松政策的同时，英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二表示，已经到了升息的时候。市场未受他的影响，因为他的强硬立场早已为市场所知。

但Sgouropoulos表示，英国央行自金融危机以来的首次升息可能早于市场预期的2016年末或2017年初。随着预期的升息时间点提前，英镑有上涨的空间。(完)

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