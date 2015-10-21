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市场报道 | 2015年 10月 21日 星期三 18:06 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元有望升至1.5447美元，英国9月公共财政改善

路透10月21日 - 0903GMT

* 英镑兑美元有望升至1.5447美元，之前从1.5416美元反弹

* 欧洲盘初从1.5447美元跌至1.5416 (本周盘中低点)

* 1.5448美元为亚洲盘高点。1.55为突破1.5448之后的关键阻力位

* 英国9月公共财政改善，公共部门净借款低于预期

* 9月扣除国有银行的公共部门净借款(PSNB)为94亿英镑，市场预估101亿英镑 (完)

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