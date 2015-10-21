马来西亚期市：棕榈油期货上涨2%，因印尼下调产出预估

路透吉隆坡10月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及两周高位，此前全球最大棕榈油生产国--印尼下调了对明年的产量预估，因厄尔尼诺现象造成气候干旱，抵消了油棕榈单产提高的影响。

马来西亚衍生品交易所12月棕榈油期货 涨2%，收报每吨2,366马币，盘中触及2,372马币，为10月7日以来最高水平。

“棕榈油市场愈发担心...目前尚未出现明显的季风，”吉隆坡一位交易商称，

“如果这种情况持续下去，棕榈油价格可能开始走高...预计仍将维持区间波动，不过区间底部将上移。”

棕榈油期货合约成交量为43,101口，每口25吨。常见的日均成交量为35,000口。

路透大宗商品和能源技术市场分析师王涛称，预计棕榈油价格将测试每吨2,367马币的阻力位，突破后将上看2,402马币。

美国12月豆油合约 涨1%，大连商交所1月豆油合约 涨0.4%。(完)

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