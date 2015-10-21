亚洲橡胶：TOCOM期胶延续跌势，受供应过剩担忧拖累

路透东京10月21日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三连续第四个交易日下跌，回吐稍早涨幅，交易员称，这主要受亚洲供应过剩担忧及上海期胶价格下跌拖累。

TOCOM 3月期胶 <0#2JRU:>收低0.4日圆或0.2%，报每公斤166.5日圆，开盘时段曾涨至169.5日圆。

尾盘时段，TOCOM期胶触及两周半新低166.0日圆，反映出市场人气偏空。

“所有人都清楚市场处于供应过剩状态。中国需求的增长在放缓，而东南亚的产出仍维持高位，”东京一位不愿具名的交易员称。

“TOCOM期胶价格每天都在下滑，由于市场缺乏动能，多数在早盘买入的交易商不得不在当日收盘前卖出，”他表示。

在中国股市大幅下跌的冲击下，上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌220元人民币，收于每吨11,145元人民币。

中国股市沪综指周三放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤123.9美分，下跌1.6美分。

“除非产胶国推出大幅减产的计划，否则橡胶价格将可能继续承压，”上述交易员称。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张荻)