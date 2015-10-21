东南亚股市：多数收高，印尼股市受到棕榈油类股及资金流入提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月21日 - 东南亚股市周三多数收高，印尼股市在棕榈油类股及资金流入提振下触及逾两个月高位，但市场人气略受打压，因中国指标股指录得五周来最大单日跌幅。
一些投资者等待从本周稍晚的欧洲央行政策会议中找寻交投线索，而日本9月出口增幅因中国经济走软而大幅放缓 ，也打击了投资者人气。
印尼股市 收高0.4%，早盘触及8月11日以来最高。今日外资净流入2,724万美元。
毛棕榈油价格涨至两周高位，推动种植园类股飙升，对于印尼股市的上涨功不可没。PT Astra Agro Lestari 和PT London Sumatra Indonesia Tbk 分别大涨5.8%和9.6%。
泰国股市 收低0.2%，但能源类股上涨，其中PTT Exploration and Production 以2.1%涨幅领涨。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 349.89 -0.44 -0.13 -14.82 410.77
新加坡 3025.70 6.67 +0.22 -10.09 3365.15
马来西亚 1707.11 2.08 +0.12 -3.07 1761.25
泰国 1415.80 -2.83 -0.20 -5.47 1497.67
印尼 4605.23 19.40 +0.42 -11.89 5226.95
菲律宾 7092.90 32.05 +0.45 -1.90 7230.57
越南 590.24 -0.21 -0.04 +8.18 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”