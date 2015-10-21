国际油市：亚洲燃料油裂解价差触及两周半高位，因需求上升

路透新加坡10月21日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差涨至每桶贴水8.37美元，触及两周半最高，受需求上升提振。

路透数据显示，本月以来，新加坡现货窗口燃料油交易量将近90万吨，约为9月全月交易规模的三倍。

“现货市场中，中石油有一定的需求，另外原油价格下滑也可能是裂解价差上升的原因之一，”新加坡一位交易商称。

中石油为本月现货市场最大买家，贡渥(Gunvor)和嘉能可为最大卖家。

招标方面，韩国East-West Power Co Ltd求购5万吨高硫燃料油，11月8-12日抵达蔚山(Ulsan)，投标有效期截止到10月26日。

印度斯坦石油公司(HPCL)寻求出售2.5万-3万吨180-cst燃料油，船期11月6-8日，招标有效期截止10月23日。

新加坡现货市场，嘉能可向兴隆以每吨229美元价格售出2万吨380-cst燃料油，船期为11月5-9日，另外还向Sietco出售4万吨类似品级的燃料油，船期11月9-13日，较新加坡报价每吨贴水0.50美元。(完)

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