国际油市：亚洲石脑油裂解价差四日连跌，汽油裂解价差创八个月最低

路透新加坡10月21日 - 亚洲石脑油近月12月上半月实货裂解价差周三连续第四个交易日下滑，触及三周低位每吨81.53美元，因供应速度超过了需求。

中国9月石脑油进口量近73.5万吨，今年第三次刷新高位，较8月进口量高出近21%。

但围绕西方船货流入亚洲的担忧情绪抵消了上述影响，使得石脑油跨月互换价差约五周来首次转为正价差。

印度现货价格也处于承压状态，印度石油天然气公司(ONGC)已向贡渥(Gunvor)售出一批石脑油船货，11月7-8日装船，离岸价(FOB)每吨约较中东报价升水10美元

交易商称，这是该公司今年以来获得的最低升水之一。

与此同时，Korea Petrochemical Ind. Co. (KPIC)已与卖家签署2016年石脑油协议，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2美元。

亚洲最大石脑油进口商--台塑石化则求购规格未定石脑油，12月上半月运抵麦寮，招标于10月23日结束。

亚洲汽油裂解价差跌至每桶8.05美元，创八个月低位，因供应在逐步增多。

中国9月汽油出口量近67.5万吨，为去年10月以来最高水平。

新加坡和马来西亚处于检修状态的炼厂预计将很快恢复正常运行。

新加坡现货市场交易方面，中石油买入两笔92号汽油船货，11月11-15日装船，其中一批来自维多公司，价格为每桶56.39美元，另一批来自联合石化，每桶较新加坡报价升水1.50美元。

壳牌向维多公司以每桶60.30美元售出一批97号汽油，船期11月12-16日。(完)

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