加拿大经济：加拿大央行预计家庭债务水平会随着经济改善稳定下来

路透渥太华10月21日 - 加拿大央行周三表示，按揭贷款利率回落导致家庭债务猛增，特别是在安省和卑诗省，但随着经济增长加强，楼市和家庭债务水平应该会稳定下来。

加拿大央行在货币政策报告中重申，地区楼市活动呈现“三极分化”，对商品价格敏感的省份楼市转弱、西海岸和安省保持强劲，其他地区的楼市活动放缓。

央行称，借贷成本下降也支撑了其他形式的消费者信贷增长和支出，尽管商品价格下跌拖累了收入，但消费仍保持韧性。加拿大人的债务/收入比目前处于纪录高位。

在今年两次降息后，观察者的其中一个担忧是楼市可能过热，特别是多伦多和温哥华，但央行对此持乐观看法。

“随着家庭财务风险持续小幅上升，金融稳定所面临的风险也如预期般随之攀升，”加拿大央行在利率声明中表示，央行宣布维持利率在0.50%不变。

央行预计，随着经济恢复动能，且家庭借贷利率开始正常化，楼市和家庭负债水平将在未来两年稳定下来。

不过，加拿大央行指出经济前景面临的风险之一是，如果资源价格进一步下跌或全球利率急升，导致家庭债务失衡的状况以无序的方式被扭转，这可能为加国经济带来“巨大的负面影响。”(完)