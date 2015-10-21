南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，此前南非下调今年经济成长预估

路透约翰内斯堡10月21日 - 南非兰特兑美元周三下跌，此前南非财长将今年经济预估从之前预期的成长2%降至成长1.5%。

兰特兑美元盘中跌至13.54兰特日内低位，之后缩减跌幅，今日交投震荡。在1453 GMT，兰特兑美元 报13.4820兰特，较周二收盘大跌1.33%。

南非财长内内(Nhlanhla Nene)在其中期财政预算演说中，下调今年南非经济成长预估至远低于2月时的预估水平，称因全球商品下跌，令南非经济更艰难。

他表示，因兰特汇率下跌和国内通胀攀升，南非政府将不得不在中期在全球市场借贷45亿美元，使该国在2018/19年前的借贷水平升至近2.4万亿兰特。

兰特兑美元今年贬值逾13%，因国内经济因素疲弱和全球经济增长放缓，尤其是中国，令兰特兑美元曾跌至纪录低位。(完)

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