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市场报道 | 2015年 10月 22日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因豆油走高和出口需求良好

路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨1.7%，交易商称，受助于豆油攀升和出口需求良好。

CBOT豆油期货 劲涨2.0%，至8月13日来最高水准，此前美国农业部(USDA)公布两项出口交易，总计出口4万吨2015/16年交付的豆油。

豆粕期货也上涨，结束之前五日下跌的势态，受助于大豆和豆油市场走强。

CBOT-12月豆粕稍早下跌，在30日移动均线寻获支撑。

分析师预计，周四早上公布的USDA报告将显示，上周出口销售大豆120-180万吨，之前一周总计出口147.7万吨。

豆油出口销售预计介乎1-6万吨，之前一周出口5.3222万吨。

11月大豆期货合约 收涨9-1/4美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。

12月豆粕合约 收升1美元，报每短吨310.5美元。12月豆油合约 涨0.52美分，报29.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为273,212口，豆粕为76,826口，豆油为173,131口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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