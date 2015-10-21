芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因豆油走高和出口需求良好

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨1.7%，交易商称，受助于豆油攀升和出口需求良好。
CBOT豆油期货 劲涨2.0%，至8月13日来最高水准，此前美国农业部(USDA)公布两项出口交易，总计出口4万吨2015/16年交付的豆油。
豆粕期货也上涨，结束之前五日下跌的势态，受助于大豆和豆油市场走强。
CBOT-12月豆粕稍早下跌，在30日移动均线寻获支撑。
分析师预计，周四早上公布的USDA报告将显示，上周出口销售大豆120-180万吨，之前一周总计出口147.7万吨。
豆油出口销售预计介乎1-6万吨，之前一周出口5.3222万吨。
11月大豆期货合约 收涨9-1/4美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。
12月豆粕合约 收升1美元，报每短吨310.5美元。12月豆油合约 涨0.52美分，报29.18美分。
今日CBOT大豆预估成交量为273,212口，豆粕为76,826口，豆油为173,131口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。