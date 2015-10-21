纽约期市：巴西降水令阿拉比卡咖啡期货下跌，可可期货走低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦10月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周三下跌至两周半低位，因最大种植国巴西迎来有利作物生长的降水，且预报将有更多降雨，止损卖单被触动也加剧了市场的跌势。而可可回吐本周稍早录得的大部份涨幅，受获利了结拖累。
洲际交易所(ICE)原糖期价上涨，因全球最大进口国中国大量买进。
巴西天气预报公司Ipmet的雷达图象地图显示，在圣保罗的咖啡和甘蔗种植区东北部迎来降雨。米纳斯吉拉斯省与圣保罗接壤的南部边界也出现雨量较小的骤雨，当地是巴西咖啡的主要种植区。
预报下周将迎来更多降雨，消息增加了期货市场的压力。交易商表示，降雨可能使天气条件更有利于咖啡树开花。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 在盘中跌穿技术支撑位后降至1.2055美元的低位，收跌3.75美分，或3%，报每磅1.21美元。
1月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元，或0.5%，报每吨1,557美元。
纽约12月可可期货 收低56美元，或1.7%，报每吨3,146美元，因价格接近周二触及的三周高位3,227美元后，买入活动减弱。
伦敦12月可可期货 收跌32英镑，或1.5%，报每吨2,145英镑。
糖价上涨，此前数据显示中国9月进口急升。交易商称本周需求继续强劲。
ICE-3月原糖期货 收高0.12美分，或0.9%，报每磅14.18美分。
12月白糖期货 收涨1.60美元，或0.4%，报每吨386美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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