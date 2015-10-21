国际油市：油价急跌2%至三周低位，因美国原油库存增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 美国原油期价收跌2.4%，布兰特原油挫1.8%
* 上周美国原油库存增加800万桶，比预估升幅多逾一倍
* 馏分油库存降幅为预期的两倍多
路透纽约10月21日 - 原油价格周三急跌约2%，至三周低位，因美国政府报告的原油库存升幅高于预期，但报告显示汽油和馏分油库存大幅减少，遏止了原油期货进一步下跌。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加800万桶，比市场预估的增加390万桶多高出逾一倍，且高于美国石油协会(API)报告的增加710万桶。
在EIA库存数据公布后，原油期价一度扩大跌幅，但稍后从日内低位反弹，因EIA称汽油库存减少150桶，包括柴油在内的馏分油库存减少260万桶。
汽油和馏分油库存减少，但炼厂开工率上升，这应该导致成品油生产增加。
接受路透调查的分析师原本预计汽油库存减少90万桶，馏分油库存减少130万桶。
“成品油库存减少为油市提供一些利好因素，”能源顾问及数据库公司Clipperdata的分析师Matt Smith说。
美国原油期货 收低1.09美元，或2.4%，报每桶45.20美元，稍早触及三周低位44.86美元。
布兰特原油 收跌0.86美元，或1.8%，报每桶47.85美元，此前触及10月初的低位47.50美元。
一些分析师对汽油库存下降能给原油价格带来多少支撑存疑。在EIA报告公布后，汽油期货小幅收高。
“底线是成品油库存减少更多的是反应现货市场改善，而油市的基本面并未改变，”ICAP的能源经纪和商品专家Scott Shelton说。(完)
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