美国股市：下跌，因Valeant和医疗保健股下挫

* Valeant受Citron报告拖累劲跌，Allergan也走低

* 通用汽车和波音业绩强劲，带动股价上涨

* 法拉利首日上市股价暴涨

* 道指小跌0.3%，标普500指数下滑0.6%，Nasdaq指数跌0.8%

路透10月21日 - 美国股市周三下跌，因Valeant Pharmaceutical大跌拖累医疗保健股走低，且能源股跟随油价下滑。

雅虎昨日公布的季度营收和获利均不及预期，拖累股价今日劲跌5.2%，报31.12美元，市场负面基调加重。

在美国上市的Valeant Pharmaceutical 盘中骤降至88.50美元的日内低位，成交量创纪录，市值蒸发约96亿美元，此前一家颇具影响力的卖空机构Citron Research发布的一份报告批评该公司利用专科药来抬高营收。

Valeant稍后缩减跌幅，因投资人Bill Ackman称在周三增持约200万股Valeant的股票。Valeant股价收挫19.2%，报118.61美元，此为去年10月来最低位。

业务模式与Valeant相似的Allergan 跌1.7%，报259美元，缩减稍早录得的跌幅，此前公司称，其大部份药品是通过传统的批发和零售渠道分销。

其他医疗保健股方面，健康保险业者安泰 、Humana 、Anthem 和信诺集团 全部下跌至少3%，此前美国民主党总统参选人希拉里对安泰收购Humana，和Anthem收购信诺集团的提议“深感担忧”。

原油价格走低拖累标普能源指数 下挫1%，是标普500指数中跌幅最大的板块，紧随其后的是材料类股 和医保类股 ，跌幅均为0.9%。

“原油库存猛增，所以能源股下跌，并拖累大盘的表现。买家在下午纷纷保持观望，市场在收盘前逐步走低，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

“医疗保健股也很疲弱，不仅是个别股票，整个板块的表现都落后。”

道琼工业指数 跌48.50点，或0.28%，报17,168.61点；标普500指数 收低11.83点，或0.58%，报2,018.94点；Nasdaq综合股价指数 下滑40.86点，或0.84%，报4,840.12点。

在上涨个股方面，工业巨头通用汽车 劲涨5.8%，报35.42美元，波音 涨1.7%，报141.19美元，此前两家企业公布的业绩也好于预期。

法拉利 在纽约证交所首日挂牌交易，股价劲涨5.8%，收报55美元。

在第三季都被大举抛售的股票在本月涨幅最大。

纽约证交所跌涨股分别为2,173和888家，比率为2.45:1；Nasdaq市场跌涨股分别为2,066和717家，比率为2.88:1。

有27家标普500指数成份股触及52周新高，五家成份股触及新低；有52家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，82家触及新低。(完)