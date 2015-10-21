澳新经济指标预测--10月22日-10月29日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月19日当周 10月22日(四) 暂无重要数据公布 10月23日(五) 暂无重要数据公布 10月26日当周 10月26日(一) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7 出口(亿新西兰元) -- 37.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35 截至9月的一年 -- 逆差33.31 10月27日(二) 暂无重要数据公布 10月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.2% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75 % 2.75% 10月29日(四) 0030 澳洲出口价格 第三季 -- -4.4% 进口价格 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- -4.9% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”