《美国重要政经日程》--10月22日

1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)发布9月经济领先指标

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布标售两年期浮息债券和两年期、五年期及七年期公债