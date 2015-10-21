《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 69.48 -2.31 -3.22 3289701
京东 26.01 -0.52 -1.96 6744502
新浪 45.58 -0.53 -1.15 619190
搜狐 45.00 -2.07 -4.40 280400
网易 137.17 -2.03 -1.46 701331
百度 149.63 -3.58 -2.34 3055511
台湾
台湾积体电路 22.22 -0.09 -0.40 2235611
联电 1.86 -0.05 -2.62 468234
日月光 5.80 +0.00 +0.00 321343
硅品精密 6.66 +0.00 +0.00 490603
和信超媒体 0.58 -0.01 -0.85 3685
友达 2.96 -0.05 -1.66 925097
中华电信 30.89 -0.17 -0.55 66587
台湾国际航电 34.10 +0.38 +1.13 1854601
香港
中国移动 61.03 -0.92 -1.49 246950
中国联通 13.16 -0.23 -1.72 244075
中国电信 51.90 -0.75 -1.42 10545
中芯国际 4.74 -0.02 -0.42 3352
电讯盈科 5.41 +0.05 +0.93 486
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”