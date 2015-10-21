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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 69.48 -2.31 -3.22 3289701

京东 26.01 -0.52 -1.96 6744502

新浪 45.58 -0.53 -1.15 619190

搜狐 45.00 -2.07 -4.40 280400

网易 137.17 -2.03 -1.46 701331

百度 149.63 -3.58 -2.34 3055511

台湾

台湾积体电路 22.22 -0.09 -0.40 2235611

联电 1.86 -0.05 -2.62 468234

日月光 5.80 +0.00 +0.00 321343

硅品精密 6.66 +0.00 +0.00 490603

和信超媒体 0.58 -0.01 -0.85 3685

友达 2.96 -0.05 -1.66 925097

中华电信 30.89 -0.17 -0.55 66587

台湾国际航电 34.10 +0.38 +1.13 1854601

香港

中国移动 61.03 -0.92 -1.49 246950

中国联通 13.16 -0.23 -1.72 244075

中国电信 51.90 -0.75 -1.42 10545

中芯国际 4.74 -0.02 -0.42 3352

电讯盈科 5.41 +0.05 +0.93 486

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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