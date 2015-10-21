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市场报道 | 2015年 10月 22日 星期四 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--10月22日-10月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
        
    10月19日当周
    
    10月21日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --    买入10,570
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买入5,211
    
    10月22日(四)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季)            第三季     +1.0%        +0.3%
                                  (较上年同期)                   +2.5%        +2.2%
    
    10月23日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         10月初值        --          51.0
    
    10月26日当周
    
    10月26日(一)
    2100 韩国消费者信心指数                           10月         --           103
    
    10月27日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      9月         --         +0.8%
    
    10月28日(三)
    2350 日本工业生产初值                              9月         --         -1.2%
                     一个月预估                                    --         +0.1%
                     两个月预估                                    --         +4.4%
    
    10月29日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   11月         --            70
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                      9月         --         +0.3%
                     (较前月)                                      --         +0.4%
             服务业产出                                            --         +0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  9月         --         +2.9%
                         (较前月)                                  --         +2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   9月         --         -0.1%
             全国整体CPI                                           --         +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              10月         --         -0.2%
             东京地区整体CPI                                       --         -0.1%
    (完)

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