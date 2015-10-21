日韩经济指标预测--10月22日-10月29日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日当周 10月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,570 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入5,211 10月22日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 +1.0% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.2% 10月23日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0 10月26日当周 10月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103 10月27日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +0.8% 10月28日(三) 2350 日本工业生产初值 9月 -- -1.2% 一个月预估 -- +0.1% 两个月预估 -- +4.4% 10月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 70 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +0.3% (较前月) -- +0.4% 服务业产出 -- +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- +2.9% (较前月) -- +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- -0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2% 东京地区整体CPI -- -0.1% (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。