美股业绩：eBay第三季获利强于预期并调高财测，股价盘后大涨7.9%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“我想华尔街为真的很糟的事预做准备。”
反之，该公司将全年经调整持续营业利润预估从1.72-1.77美元调高至每股1.80-1.82美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利1.78美元。
该公司表示，该增幅反映了第二季的获利表现，以及股票回购及更有利的税率。
eBay在9月30日止的第三季净利降至5.39亿美元或每股0.45美元。上年同期为6.73亿美元或每股0.54美元。
然扣除特殊项目后，该公司每股盈余为0.43美元，优于分析师平均预估的0.40美元。
净营收从上年同期的21.5亿美元降至21亿美元，但扣除汇率变动的影响后，增加了约5%。
分析师平均预估营收为20.9亿美元。
eBay周三股价收报24.21美元，较7月17日收盘价已挫跌约13%。PayPal股价则跌约18%。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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