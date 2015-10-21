美股业绩：eBay第三季获利强于预期并调高财测，股价盘后大涨7.9%

“我想华尔街为真的很糟的事预做准备。”

反之，该公司将全年经调整持续营业利润预估从1.72-1.77美元调高至每股1.80-1.82美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利1.78美元。

该公司表示，该增幅反映了第二季的获利表现，以及股票回购及更有利的税率。

eBay在9月30日止的第三季净利降至5.39亿美元或每股0.45美元。上年同期为6.73亿美元或每股0.54美元。

然扣除特殊项目后，该公司每股盈余为0.43美元，优于分析师平均预估的0.40美元。

净营收从上年同期的21.5亿美元降至21亿美元，但扣除汇率变动的影响后，增加了约5%。

分析师平均预估营收为20.9亿美元。

eBay周三股价收报24.21美元，较7月17日收盘价已挫跌约13%。PayPal股价则跌约18%。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉)