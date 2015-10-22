背景资料：中国国家主席习近平访英期间签署协议清单

**嘉年华集团**

卡梅伦称，全球最大游轮运营商嘉年华公司(Carnival Corp) 已与中国签署26亿英镑的新游轮建造协议。

**罗尔斯-罗伊斯**

英国方面表示，发动机生产商罗尔斯-罗伊斯 与海航集团签署了价值14亿英镑的协议，将为20架空中客车(Airbus,空中巴士)A330飞机提供Trent 700引擎。另外罗尔斯-罗伊斯还与海航集团签署了TotalCare一篮子协议，再提供9个Trent 700引擎以及15个Trent XWB引擎。

**捷豹路虎**

英国表示，捷豹路虎 将向中国一家新的铝车体工厂投资；在中国，捷豹路虎已与奇瑞汽车建有合资企业。

**英国劳合社**

英国表示，保险市场劳合社(Lloyd's of London)与中国太平保险签署了合作协议，将帮助后者扩大全球业务网络。(完)