背景资料：中国国家主席习近平访英期间签署协议清单

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
**嘉年华集团**
卡梅伦称，全球最大游轮运营商嘉年华公司(Carnival Corp) 已与中国签署26亿英镑的新游轮建造协议。
**罗尔斯-罗伊斯**
英国方面表示，发动机生产商罗尔斯-罗伊斯 与海航集团签署了价值14亿英镑的协议，将为20架空中客车(Airbus,空中巴士)A330飞机提供Trent 700引擎。另外罗尔斯-罗伊斯还与海航集团签署了TotalCare一篮子协议，再提供9个Trent 700引擎以及15个Trent XWB引擎。
**捷豹路虎**
英国表示，捷豹路虎 将向中国一家新的铝车体工厂投资；在中国，捷豹路虎已与奇瑞汽车建有合资企业。
**英国劳合社**
英国表示，保险市场劳合社(Lloyd's of London)与中国太平保险签署了合作协议，将帮助后者扩大全球业务网络。(完)
(编译/审校 王丽鑫/戴素萍/于春红/徐文焰/张若琪)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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