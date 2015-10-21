企业并购：Western Digital将以190亿美元收购SanDisk

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Western Digital需要获得SanDisk的的NAND科技，强化在固态硬盘市场的竞争力。固态硬盘用于云计算、数据中心、智能手机和笔记本电脑。
Western Digital称，已获得SanDisk的合伙方日本东芝 的支持。东芝拥有阻止该交易的一些权力。
SanDisk与东芝建立了知识产权共享合资企业，并利用其工厂生产芯片。
东芝发言人Midori Hara在一份电邮中称，该交易不会对其合资企业产生负面影响。
Western Digital还暂停了股票回购计划，其股价周三收跌4.57%至71.44美元。(完)
(编译 戴素萍/张若琪/李爽 审校 杜明霞/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”