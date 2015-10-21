企业并购：Western Digital将以190亿美元收购SanDisk

Western Digital需要获得SanDisk的的NAND科技，强化在固态硬盘市场的竞争力。固态硬盘用于云计算、数据中心、智能手机和笔记本电脑。

Western Digital称，已获得SanDisk的合伙方日本东芝 的支持。东芝拥有阻止该交易的一些权力。

SanDisk与东芝建立了知识产权共享合资企业，并利用其工厂生产芯片。

东芝发言人Midori Hara在一份电邮中称，该交易不会对其合资企业产生负面影响。

Western Digital还暂停了股票回购计划，其股价周三收跌4.57%至71.44美元。(完)