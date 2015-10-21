金砖国家：10月21日股汇市收盘纵览

路透10月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月21日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报859.10，下跌0.62%。

中国股市：沪综指放量收挫3.1%创逾一个月最大跌幅，中小盘股领跌

中国汇市：人民币连续第二日收升，双向波动明显短期方向难觅

香港股市：休市

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,025.866点，下跌0.11%。

巴西汇市：巴西雷亚尔下跌1.4%，不过盘中交易低迷，由于巴西央行将在收盘后将公布利率决定，交易商此前避免进行大量押注。雷亚尔兑美元 收报3.9418/30，上日收报3.9016/28。

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南非股市：股市收高，铂金生产商Lonmin领涨，因该公司公布了透过供股向其处于困境的业务挹注现金的计划，指标Top-40指数 收涨0.39%报47,594点；大盘综合指数 上扬0.22%报52,997点。

南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，此前南非下调今年经济成长预估

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印度股市：连续第二天小幅收低，因中国市场大跌引发全球避险情绪，另外在主要企业公布财报前的谨慎情绪亦打压市场人气。BSE指数 收跌0.07%，报27,287.66点；NSE指数 下挫0.12%，报8,251.70点。印度市场周四将因公众假期休市。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.1225/65.1325，上日收报65.0550/65.0650。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报856.880点，下跌2.13%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报462.75点，大跌2.36%。