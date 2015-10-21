《中国报摘》--中国证券报10月22日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定完善研发费用加计扣除政策，推动企业加大研发力度，决定在全国推广国家自主创新示范区部分所得税试点政策，推进结构调整，助力创业创新；通过《居住证暂行条例（草案）》，以法治助推新型城镇化；部署进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验。
* 其他:
--国务院法制办近日发布《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿放宽了资金运用范围和资管机构设立权限。
--港口资源整合有望迎来新一轮热潮。目前已有宁波-舟山港，大连-锦州港等多个港口正在进行整合。专家认为，未来长江沿线的一些港口存在整合预期，天津港和河北省港口集团，厦门和漳州港等港口的资源整合将有望进一步深入。
--姚记扑克 、康弘药业 等多家公司发布公告称，拟利用闲置资金购买理财产品，以提高资金利用效率。与此同时，也有公司季报显示，理财所获收益成为公司三季业绩的主角。。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”