《中国报摘》--中国证券报10月22日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定完善研发费用加计扣除政策，推动企业加大研发力度，决定在全国推广国家自主创新示范区部分所得税试点政策，推进结构调整，助力创业创新；通过《居住证暂行条例（草案）》，以法治助推新型城镇化；部署进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验。

* 其他:

--国务院法制办近日发布《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿放宽了资金运用范围和资管机构设立权限。

--港口资源整合有望迎来新一轮热潮。目前已有宁波-舟山港，大连-锦州港等多个港口正在进行整合。专家认为，未来长江沿线的一些港口存在整合预期，天津港和河北省港口集团，厦门和漳州港等港口的资源整合将有望进一步深入。