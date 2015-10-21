《中国重要政经日程》--10月22日

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，国家外汇管理局副局长王小奕、新闻发言人王春英介绍2015年前三季度外汇收支数据有关情况，并答记者问。

*--上午10时 中国文联、湖南省人民政府将在东城区北京站街9号湖南大厦举行第四届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节新闻发布会，请第四届中国（湘潭）齐白石国际文化艺术节组委会主任、中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一，湖南省人民政府副省长李友志介绍第四届齐白石国际文化艺术节筹备进展和“艺术与世界和平”齐白石文献原作精品展、当代国际艺术作品交流展等主题活动安排等方面情况，并答记者问。

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。

--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。