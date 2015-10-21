《中国重要政经日程》--10月22日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
10/22（周四）
--中国国家主席习近平对英国进行国事访问至23日。
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
--上午9时 2015中国互联网金融大会在北京京都信苑饭店宴会厅举行。
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，国家外汇管理局副局长王小奕、新闻发言人王春英介绍2015年前三季度外汇收支数据有关情况，并答记者问。
==========================近期重要政经日程==========================
10/23（周五）
*--上午10时 中国文联、湖南省人民政府将在东城区北京站街9号湖南大厦举行第四届中国(湘潭)齐白石国际文化艺术节新闻发布会，请第四届中国（湘潭）齐白石国际文化艺术节组委会主任、中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一，湖南省人民政府副省长李友志介绍第四届齐白石国际文化艺术节筹备进展和“艺术与世界和平”齐白石文献原作精品展、当代国际艺术作品交流展等主题活动安排等方面情况，并答记者问。
10/26（周一）
中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开，至29日。
10/27（周二）
--第八届浦江创新论坛在上海召开，至28日。主宾国为以色列，主题为“全球创新网络 汇聚共同利益”，将围绕产业、创业、区域、政策、文化和金融等专题，研讨全球创新网络的价值共创，汇聚合作共赢的发展空间。
11月
--中日韩领导人会晤在韩国举行。
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”