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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 08:22 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京10月22日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至10月17日的一周，外资转为卖超日本股票。

外资10月17日止当周在日本股市卖超293亿日圆，前一周为买超5,235亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券4,915亿日圆，前一周为买超1.0577万亿(兆)日圆。

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

10月11日-10月17日 -29.3 -50.3 +2,022.4

10月 4日-10月10日 +523.5r +1,006.8 +863.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

10月11日-10月17日 +272.8 +491.5 -70.9

10月 4日-10月10日 +105.0 +1,057.7r +18.9

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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