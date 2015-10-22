《新兴市场重要经济事件预告》--10月22日-10月29日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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10月22日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就男女平等发表讲话。
巴黎--马里经济复苏与发展国际会议，题为“打造新兴马里”，演讲者包括法国总统奥朗德及经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
南非斯泰伦博斯--南非央行总裁甘亚格在一经济会议上发表讲话(0640)。
雅加达--世界银行发布印尼经济季度报告(0200)。
10月23日(五)
首尔--韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。
巴黎--捷克央行理事Kamil Janacek将参加题为“证券化：未来发展方向？”的会议。
10月25日(日)
阿布扎比--2015年全球议程峰会(至10月27日)。
10月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。
10月27日(二)
墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。
10月28日(三)
赫尔辛基--OECD秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。
首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。
安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。
10月29日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。
墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。