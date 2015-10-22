版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 08:45 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月22日-10月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月22日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就男女平等发表讲话。

巴黎--马里经济复苏与发展国际会议，题为“打造新兴马里”，演讲者包括法国总统奥朗德及经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。

南非斯泰伦博斯--南非央行总裁甘亚格在一经济会议上发表讲话(0640)。

雅加达--世界银行发布印尼经济季度报告(0200)。

10月23日(五)

首尔--韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。

巴黎--捷克央行理事Kamil Janacek将参加题为“证券化：未来发展方向？”的会议。

10月25日(日)

阿布扎比--2015年全球议程峰会(至10月27日)。

10月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。

10月27日(二)

墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。

10月28日(三)

赫尔辛基--OECD秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。

首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。

10月29日(四)

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。

墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐