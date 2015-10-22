更新版 1-美股业绩：通用汽车第三季业绩超预期，获利创纪录最高

在中国，合资企业获利归于通用的部分从上年同期的4.84亿美元降至4.63亿美元，但利润率从9.6%升至9.8%，因为价格较高的运动型多用途车和豪车销售增加。

通用第三季整体营收减少1.3%至388亿美元，主要归因于强势美元的影响。公司表示，若汇价维持不变，营收原本可以高出23亿美元。

该公司与美国司法部就点火开关缺陷召回事件达成和解，第三季计入15亿美元的与之相关费用成本。若包括这部分成本，公司第三季净获利为13.6亿美元，合每股0.84美元，上年同期分别为14.7亿和0.81美元。

通用表示，第三季经调整的息税前营业利润31亿美元，利润率为8%，两者均创纪录最高。