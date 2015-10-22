更新版 1-美股业绩：通用汽车第三季业绩超预期，获利创纪录最高

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
在中国，合资企业获利归于通用的部分从上年同期的4.84亿美元降至4.63亿美元，但利润率从9.6%升至9.8%，因为价格较高的运动型多用途车和豪车销售增加。
通用第三季整体营收减少1.3%至388亿美元，主要归因于强势美元的影响。公司表示，若汇价维持不变，营收原本可以高出23亿美元。
该公司与美国司法部就点火开关缺陷召回事件达成和解，第三季计入15亿美元的与之相关费用成本。若包括这部分成本，公司第三季净获利为13.6亿美元，合每股0.84美元，上年同期分别为14.7亿和0.81美元。
通用表示，第三季经调整的息税前营业利润31亿美元，利润率为8%，两者均创纪录最高。
该公司还表示，截至10月19日已支出29亿美元用于回购股票，此前宣布的预计2016年完成的50亿美元股票回购计划已完成过半。(完) (编译 王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。