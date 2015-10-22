《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月22日

*工商时报：

--台湾民众钱太多、急寻投资标的，使无论年初股市大好或是年中股市开始回档，寿险业的类全委投资型保单全年持续〞热卖〞，到9月底投资型保单新契约保费已达2,807亿台币，业者预估全年应可卖出3,600亿台币以上佳绩，创下2007年以来的八年新高。

--交通部表示，明年初选举时陆客来台的限缩的比例不会太高，除了今年的陆客来台人数已确定不会受影响，此外，明年1月预计仅会减少一成陆客。

--随着网路云端科技 、物联网兴起，各金控开始积极物色新创公司的投资契机，并且采用私募基金方式投入。开发金 就成立了二档基金创新基金、优势基金分别募了15亿台币、35亿台币，准备进军新创事业。

*经济日报：

--三三会改选理监事，江丙坤高票连任理事长，他指出，从大陆到世界是唯一的一条路，不管喜不喜欢；他也提醒应注意两岸政经局势的变化，货贸方面，大陆在经济上斤斤计较，且在政治上已没有让利的气氛，让人担心谈判能否在年底前完成。

--行政院大翻修产业创新条例，财经部会昨日达成产创条例三大减税共识，将就人才养成、对抗低迷景气与鼓励海外资金汇回投资，提供租税奖励。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。