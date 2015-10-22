《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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*工商时报：
--台湾民众钱太多、急寻投资标的，使无论年初股市大好或是年中股市开始回档，寿险业的类全委投资型保单全年持续〞热卖〞，到9月底投资型保单新契约保费已达2,807亿台币，业者预估全年应可卖出3,600亿台币以上佳绩，创下2007年以来的八年新高。
--交通部表示，明年初选举时陆客来台的限缩的比例不会太高，除了今年的陆客来台人数已确定不会受影响，此外，明年1月预计仅会减少一成陆客。
--随着网路云端科技 、物联网兴起，各金控开始积极物色新创公司的投资契机，并且采用私募基金方式投入。开发金 就成立了二档基金创新基金、优势基金分别募了15亿台币、35亿台币，准备进军新创事业。
*经济日报：
--三三会改选理监事，江丙坤高票连任理事长，他指出，从大陆到世界是唯一的一条路，不管喜不喜欢；他也提醒应注意两岸政经局势的变化，货贸方面，大陆在经济上斤斤计较，且在政治上已没有让利的气氛，让人担心谈判能否在年底前完成。
--行政院大翻修产业创新条例，财经部会昨日达成产创条例三大减税共识，将就人才养成、对抗低迷景气与鼓励海外资金汇回投资，提供租税奖励。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。