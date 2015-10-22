国际油市：美国原油期货小升，上日创三周低位

12月布兰特原油期货 上涨0.13美元，报每桶47.98美元，上日收低0.86美元或1.8%，此前一度触及10月以来的低点47.50美元。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加800万桶，比市场预估的增加390万桶多高出逾一倍，且高于美国石油协会(API)报告的增加710万桶。

汽油库存减少150万桶，路透调查的分析师预估为减少85.8万桶。炼厂日加工量增加7.8万桶，为五周来首次增加。

全球主要石油贸易商周三在路透大宗商品峰会上表示，沙特和其他中东产油国料将继续大量产油，抢占市场份额，尽管过度供给已导致油价来到六年低点。(完)

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