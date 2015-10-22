《香港报摘》--经济日报10月22日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
**头版头条**
--在获利回吐压力下，内地股市昨日大跌，上证综合指数 重挫3.1%，险守3,300关，创逾一个月最大单日跌幅，A股成交大增至近1.2万亿元人民币。
**其他**
--农业银行 将于本周五（23日）率先公布第三季业绩。券商指中国经济增长放缓，加上资产质素持续恶化，料四大国有银行纯利将继续呈现低增长，仅按年升0.4%-1%。
--中国建材 发盈利警告，预期首九个月的纯利将会较去年同期大幅倒退八成。公司解释，主要是由于1-9月期间，水泥需求大幅下滑，以及产能严重过剩等多个因素，令集团主要产品水泥的价格大幅下降。
--上海锦江国际酒店 的附属公司继日前公布建议收购一酒店品牌后，昨日宣布拟筹划非公开发行股票。
--复星国际 公布，基于相关监管机构批准需时，将延长有关收购一家金融服务集团的最后完成日期。
--光汇石油 宣布推出中国首家“互联网+石油+金融服务”的电子商务平台，可调节车主的用油需求及油费，预计明年1月正式推出。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。