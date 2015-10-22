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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 08:30 BJT

《香港报摘》--经济日报10月22日

**头版头条**

--在获利回吐压力下，内地股市昨日大跌，上证综合指数 重挫3.1%，险守3,300关，创逾一个月最大单日跌幅，A股成交大增至近1.2万亿元人民币。

**其他**

--农业银行 将于本周五（23日）率先公布第三季业绩。券商指中国经济增长放缓，加上资产质素持续恶化，料四大国有银行纯利将继续呈现低增长，仅按年升0.4%-1%。

--中国建材 发盈利警告，预期首九个月的纯利将会较去年同期大幅倒退八成。公司解释，主要是由于1-9月期间，水泥需求大幅下滑，以及产能严重过剩等多个因素，令集团主要产品水泥的价格大幅下降。

--上海锦江国际酒店 的附属公司继日前公布建议收购一酒店品牌后，昨日宣布拟筹划非公开发行股票。

--复星国际 公布，基于相关监管机构批准需时，将延长有关收购一家金融服务集团的最后完成日期。

--光汇石油 宣布推出中国首家“互联网+石油+金融服务”的电子商务平台，可调节车主的用油需求及油费，预计明年1月正式推出。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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